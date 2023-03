Centro macerie Verifiche sull’iter di autorizzazione

I residenti di Poreta si affidano ad un avvocato per verificare se l’iter di autorizzazione per la realizzazione del centro trita-macerie, realizzato nella frazione del comune di Spoleto, sia corretto. Non accenna a spegnersi la protesta degli abitanti di Poreta che hanno anche avviato una petizione contro la realizzazione dell’impianto privato in cui potrebbero confluire anche le macerie del terremoto del 2016. "Siamo preoccupatissimi per questa situazione - spiegano Paolo Montani e Giuseppe Benedetti del Rio, - ognuno di noi ha cercato di preservare la bellezza di questo territorio e non pensavamo che in una zona come questa, che ha avuto la ventura di salvarsi dagli insediamenti industriali e commerciali, potesse essere aperto un impianto che ha un impatto molto forte sull’ambiente. Capiamo che possa esserci l’esigenza di smaltire le macerie e saremmo stati felici se questi materiali fossero serviti per riempire la cava, ma un progetto del genere è fuori dal mondo". L’attività, infatti, avrà carattere commerciale.