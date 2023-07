Centro Ancescao di Narni Scalo, Gite al Lago di Piediluco per gli Anziani

NARNI Giornate estive da trascorrere in compagnia lungo le rive del lago di Piediluco. E’ la proposta del centro Ancescao di Narni Scalo che, ogni venerdì di luglio e agosto, organizza le gite a Piediluco alle quali possono partecipare gli anziani del territorio.

"L’iniziativa - spiega il Cesvol – , che prenderà il via venerdì 7 luglio, è un modo per combattere la solitudine, trovare sollievo dall’afa estiva e condividere momenti di socialità. Il pulmino per il trasporto sarà messo a disposizione dal Comune". Per info 320- 1940613.