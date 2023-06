Centri Estivi a Orvieto, Dal Gioco allo Sport per Bambini e Ragazzi

Dal gioco allo sport con un occhio allo studio e allo spirito. È ricca e variegata la proposta dei centri estivi nel territorio che propone servizi da 1 a 14 anni. In alcuni centri le attività sono già partite al termine dell’anno scolastico ma è da luglio che entreranno a regime le iniziative organizzate dal Comune, dalle parrocchie e dalle associazioni sportive e ricreative. Per aiutare le famiglie a orientarsi nella scelta, l’ufficio servizi educativi del Comune ha preparato un vademecum. "I centri estivi per bambini e ragazzi – commenta l’assessore all’Istruzione e alle Politiche sociali, Alda Coppola – sono diventati servizi di fondamentale importanza per una comunità, una risorsa a volte imprescindibile per le famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano. Ma oltre a rispondere a una esigenza pratica, i programmi estivi garantiscono delle opportunità di apprendimento informale che attraverso lo sport, la musica, il teatro, i giochi di gruppo diventano complementari all’istruzione formale. La Regione – continua – ha confermato anche per il 2023 i contributi. Stiamo lavorando per creare le condizioni affinché i centri estivi possano essere accessibili ai disabili".