Centri disturbi alimentari, è sos: "La legge di bilancio cancella i fondi. I servizi ora rischiano di chiudere"

Rischiano di "chiudere" molti dei servizi sanitari per la cura dei disturbi dell’alimentazione se non verrà prorogato il fondo da 25 milioni di euro in scadenza il 31 ottobre e non rinnovato nella nuova legge di bilancio. Parte dall’Umbria la protesta delle 40 associazioni dei familiari dei pazienti hanno già scritto al ministro della Salute Orazio Schillaci e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere la proroga degli stanziamenti e una mobilitazione è in atto anche tra gli operatori.

A dirlo è Laura Dalla Ragione, una delle massime esperte dei disturbi dell’alimentazione e referente per l’Umbria della rete che si occupa della loro cura, nonché consulente del ministero. "Se non si troverà una soluzione molti servizi dovranno chiudere e in tanti si troveranno senza assistenza" ha spiegato. "Nessuno si aspettava che il fondo non venisse prorogato - ha detto Dalla Ragione - perché veniva dato per scontato da tutti. È stata una sorpresa per tutti, compreso lo stesso ministero della Salute che si è già attivato. Speriamo che la decisione legata alla mancata proroga venga rivista in Parlamento". Dalla Ragione ha ribadito che la diffusione dei disturbi dell’alimentazione "è in costante crescita". "Si stima - ha proseguito - che in Italia ne sia affetto da 3 milioni e 200 mila persone. Di queste oltre 18mila sono in Umbria, dove ci sono strutture all’avanguardia che a questo punto rischiano di veder ridimensionato il proprio funzionamento. Una vera e propria epidemia che dopo il Covid sta coinvolgendo fasce d’età sempre più basse, anche tra 8 e 12 anni che rappresentano il 30 per cento dei soggetti colpiti". Il fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione era stato erogato per il biennio 2023-2024, con scadenza al 31 ottobre. Prevede 25 milioni suddivisi tra tutte le regioni, in base alla popolazione tra 10 e 45 anni. Lo scopo principale è stato di rinforzare la rete degli ambulatori multidisciplinari dedicati al trattamento dei disturbi, assenti in molte regioni. Dalla piattaforma online dei centri dedicati alla cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione emerge che nel 2023, sono 126 strutture sparse su tutto il territorio nazionale, di cui 112 appartenenti al Servizio sanitario nazionale e 14 al settore del privato accreditato. Il maggior numero dei centri (63) si trova nelle regioni del nord, al centro ce ne sono 23 mentre 40 sono distribuiti tra il sud e le isole.