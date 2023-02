Centova, 11 milioni per un nuovo edificio "Una risposta al problema degli spazi"

La Provincia di Perugia ha ottenuto un finanziamento di oltre 11 milioni di euro per realizzare un nuovo edificio scolastico di istruzione secondaria superiore, una palestra, sistemare le aree esterne, ulteriori parcheggi, attrezzature sportive all’aperto in località Centova, adiacente all’edificio ospitante il complesso Aldo Capitini. Ad aggiornare sullo stato dei lavori la consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica, Erika Borghesi che spiega che ad oggi sono in corso i lavori del primo stralcio finanziato per 4 milioni con Mutui BEI 2018, per i quali è prevista la fine ad ottobre 2023. "Si tratta di un primo blocco funzionale con 15 aule, laboratori e servizi, per complessivi 7.400 mc. Il progetto e la direzione lavori sono svolti dal team dei tecnici della Provincia di Perugia coadiuvati da professionisti esterni per la parte impiantistica e per il coordinamento della sicurezza". Nell’ambito del progetto del complesso scolastico verranno realizzati anche: il bus terminal per accogliere la maggiore utenza degli studenti e la cabina Enel, con fondi propri della Provincia. “E’ un’opera di edilizia scolastica di notevole rilevanza – ha commentato la consigliera provinciale - con la quale si dà una risposta all’esigenza di nuovi spazi da destinare agli studenti, all’offerta formativa e alle attività sportive. "Inoltre – ha aggiunto Borghesi – la scelta di Centova la reputo strategica per la vicinanza alle vie di comunicazione che permetteranno ai numerosi studenti provenienti dai comuni limitrofi di raggiungere agevolmente l’edificio scolastico".