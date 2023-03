Cento studenti a scuola di legalità

Oltre 100 studenti a scuola di legalità. "Se avete un problema parlatene, questa è la rete che dovete fare, quella della vita reale. E ricordatevi che a 14 anni si è imputabili". A dirlo è Roberto Cammarelle, ex pugile, medaglia d’oro ai Giochi di Pechino 2008, che, con l’ex atleta Luca Poeta, bronzo di judo nella World cup 2012, entrambi del gruppo sportivo Fiamme oro della polizia di Stato, hanno parlato dell’etica dello sport e della cultura della legalità ad una platea di circa 120 studenti dell’Istituto comprensivo Spoleto 2. L’occasione è stata l’incontro “Cultura e legalità“, promosso dal Siap (Sindacato italiano appartenenti di polizia) Perugia, in collaborazione col Lions club Spoleto e l’Associazione donne giuriste Italia (Adgi) sezione di Perugia e di Firenze, che si è svolto, mercoledì primo marzo, a Villa Redenta, a Spoleto. Obiettivo: rendere più consapevoli i ragazzi sulle azioni che quotidianamente compiono, anche inconsapevolmente, attraverso l’uso improprio del cellulare. All’iniziativa ha partecipato, tra gli altri, il questore Giuseppe Bellassai, che, nel salutare gli studenti accompagnati dal dirigente scolastico Mario Lucidi e dagli insegnanti, ha ribadito l’importanza di queste iniziative: "È un momento di riflessione sul rischio che correte quotidianamente nel comunicare attraverso i social network". E il sindaco, Andrea Sisti, ha ricordato: "Siamo in un’era digitale, ma i principi che regolano la nostra convivenza sono immutabili. Ecco perché è necessario conoscere la nostra Costituzione".