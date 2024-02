Cento studenti a lezione di emergenza

Partono stamani in tre scuole superiori dell’orvietano le lezioni di protezione civile della Provincia che coinvolgeranno circa 100 studenti delle classi terze. Si tratta di un’iniziativa inedita e importante promossa dall’amministrazione provinciale per diffondere le conoscenze basilari in caso di emergenza e rendere preparati i giovani e le famiglie ad affrontare situazioni legate a calamità e disastri. Le lezioni si inseriscono nel contesto di impegni che la Provincia sta mettendo in campo nel settore della sicurezza pubblica in collaborazione con Università italiane ed enti nazionali e nei programmi comunitari, in particolare il progetto “Links“. La Provincia è, infatti, parte integrante del progetto stesso i cui risultati sono stati illustrati sia ai Comuni del territorio che ai partner europei nel recente convegno di Amsterdam dove è stato presentato il manuale del corretto uso dei social per comunicare con la popolazione in caso di terremoti. Tre gli istituti coinvolti: l’Istituto Agrario “Laporta“ di Fabro, l’Istituto d’Istruzione superiore scientifico e tecnico “Majorana-Maitani“ di Orvieto e l’Istituto d’Istruzione superiore artistica, classica e professionale di Orvieto. Si parte da Fabro con tre incontri a cadenza settimanale che verranno poi ripetuti nelle altre scuole con laboratori organizzati dal servizio di Protezione civile della Provincia e tenuti dal responsabile tecnico Gian Paolo Pollini. Le lezioni si articoleranno in attività informative e divulgative e in laboratori. Con i Piani familiari si spiegherà ai ragazzi quanto previsto per l’attivazione dei Coc, la scelta delle aree di attesa, le indicazioni necessarie, la comunicazione per la popolazione. In particolare dove si coordina l’attività, chi lavora per organizzare i soccorsi, dove bisogna andare per essere in sicurezza, chi fornisce un’informazione corretta.