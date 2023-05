Cento metri contromano, poi si schianta con l’auto contro un palo

Perugia, 25 maggio 2023 – Percorre cento metri in contromano poi si schianta contro un palo della luce. Incidente stradale intorno alla mezzanotte del 25 maggio in via Settevalli a Perugia. La conducente dell’auto è uscita illesa dall’auto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, la polizia Locale ed i vigili del fuoco.