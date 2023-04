Cento libri per bambini in dono alla biblioteca

In occasione del centenario della nascita, cento libri in dono alla biblioteca che andranno ad arricchire la sezione dedicata ai lettori più piccoli: dai titoli che hanno fatto la storia delle favole, alle moderne composizioni che trasformano racconti in giochi. E’ il gesto di Massimo Zangarelli, giornalista e punto di riferimento culturale della città che, in occasione del centenario della nascita della madre, la professoressa Maria Zangarelli Remi (medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica, scomparsa quattro anni fa), ha donato una notevole quantità di libri e raccolte per bambini e ragazzi. Si tratta di volumi che spaziano da riedizioni di grandi classici della favola quali Esopo, Fedro, Grimm a giovani illustratori come Peter Van Den Ende e Delphine Perret sino ad autori del calibro di Italo Calvino. Un gesto analogo era stato effettuato sempre dalla famiglia Zangarelli nel novembre 2019 in occasione del primo anniversario della scomparsa dell’insegnante tifernate, figura molto conosciuta e apprezzata da generazioni di concittadini, molti dei quali suoi allievi.

Nel corso della cerimonia che si è svolta ieri alla Biblioteca Carducci, Massimo Zangarelli, commosso ha ricordato la madre e il "significativo ruolo svolto nella scuola e comunità locale". I rappresentanti istituzionali hanno ringraziato Massimo e la famiglia "per aver scritto una pagina concreta di storia quotidiana attraverso una donazione cospicua di libri a portata dei piccoli lettori e dei loro genitori".