Centinaia di dosi celate tra i vestiti. Preso pusher di cocaina purissima

In manette 26enne albanese incensurato, in Italia dallo scorso 9 gennaio con un permesso turistico, fermato dalla polizia e trovato in possesso di ben 500 dosi di cocaina ritenuta purissima. Sequestrati oltre due etti di stupefacente, per un valore di circa 25mila euro. Sono stati i residenti di Strada Vallecaprina, zona residenziale all’estrema periferia della città, a segnalare alla Questura la presenza di un’auto sospetta. I cittadini si erano spaventati, temendo i furti in abitazione.

Una pattuglia della polizia ha quindi fermato l’auto sospetta, presa a noleggio: alla guida il 26enne, proveniente da Bari, domiciliato in un b&b di Terni. A un primo controllo l’uomo è risultato apparentemente in regola, ma gli agenti dell’antidroga ne hanno monitorati i movimenti. Fino a quando, pochi giorni dopo, è stato notato dagli agenti della squadra mobile a bordo della stessa auto , allontanarsi da Villaggio Matteotti in direzione Strada di Vallecaprina. Il giovane si è quindi fermato su una strada sterrata vicino a delle sterpaglie e a quel punto è stato bloccato. E’ stato perquisito e sotto agli indumenti, che mostravano evidenti rigonfiamenti, sono state trovate numerosissime bustine termosaldate, ben 500 per l’esattezza, sommate a quelle recuperate fra le sterpaglie.La sostanza, spiega la polizia, è risultata essere cocaina purissima per un peso totale di 2 etti e 10 grammi di ottima qualità. Per il 26enne, la cui presenza a Terni resta misteriosa, si sono aperte le porte del carcere di Vocabolo Sabbione.