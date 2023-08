Cena dei Mille a Pietralunga, Ravanelli incoraggia lo sport cittadino

La cena dei mille: piazza VII Maggio gremita a Pietralunga per la Cena dello sport, organizzata dalla Giuliano Tartufi insieme alla Polisportiva Pietralunghese per sostenere le attività sportive cittadine, dalla danza al judo, fino al ciclismo o al tennis senza dimenticare il calcio, con staff, dirigenza e giocatori della Pietralunghese. Una festa molto partecipata, con circa mille persone in piazza tra musica, buon cibo e tombolone per il quale sono state vendute tutte le due mila cartelle disponibili. Il ricavato di questa vendita servirà proprio a sostenere le formazioni calcistiche e i gruppi sportivi Asd Pietralunga Runners, Asd Tm3 training con la squadra di ciclismo Longstone Bike, Scuola di tennis Pietralunga, Atelier della Danza e Asd Kodokan Fratta. I calciatori della Pietralunghese presenti all’iniziativa hanno terminato il ritiro e saranno impegnati già da oggi nella Coppa Italia, per poi dedicarsi completamente al campionato di Promozione, con la prima partita in programma il 10 settembre. Un augurio speciale è arrivato da Fabrizio Ravanelli, ospite d’onore della serata, che ha incoraggiato la squadra e ricordato il suo personale rapporto con l’attività sportiva, condotta prima ai massimi livelli nel calcio e attualmente con notevoli risultati nel ciclismo. "Ho una grande passione per la bicicletta – ha detto Ravanelli – e vengo spesso qui a Pietralunga partendo da Castel Rigone, dove vivo. È un allenamento duro e faticoso ma che mi piace fare". Durante la serata è stato consegnato un omaggio allo stesso Ravanelli (un quadro che lo raffigura in veste di calciatore intento a tirare un tartufo al posto del pallone), premi a Giampiero Picconi e Federico Duranti.