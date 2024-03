Cemento a Strozzacapponi . Via libera alla lottizzazione per diciannove maxi-villette

PERUGIA - Diciannove lotti con abitazioni uni e bi-familiari a Strozzacapponi. Una lottizzazione in un’area di circa 20mila metri quadrati che si sviluppa nella zona di via della Locomotiva, all’altezza della rotatoria tra la Pievaiola e la strada che conduce a Santa Sabina e a cui la Giunta comunale ha dato il via libera con l’ok al Piano di adozione. L’istanza dei proprietari risale al 2017 e prevede un’edificazione di una volumetria complessiva di 13.620 metri cubi, con gli immobili che potranno avere un’altezza massima di 9 metri e mezzo. Verranno naturalmente realizzate opere pubbliche, come ad esempio marciapiedi, e dato che l’area è quasi pianeggiante, permetterà che i tutti i percorsi pedonali nella lottizzazione abbiamo una pendenza massima dell’8% con scivoli di accesso. Prevista anche un’area verde a forma allungata che costeggerà il fosso di Strozzacapponi all’interno del comparto, "per valorizzare lo stesso e le piante di alto fusto presenti sul suo ciglio", andando a realizzare un percorso in terra battuta dotato di panchine che si va a collegare" attraverso un collegamento già esistente "con via della Locomotiva che si immette sul percorso ciclopedonale che seguendo il tracciato della vecchia ferrovia, da Capanne arriva a San Mariano. Le aree a parcheggio saranno realizzate con superficie permeabile, con elementi prefabbricati e prato, per favorire l’assorbimento delle acque meteoriche. Nel Piano di Lottizzazione anche le aree da cedere a sistemazione avvenuta al Comune: strade, parcheggi e marciapiedi, ma trattandosi di viabilità a fondo cieco non rivestono interesse pubblico. Quindi l’amministrazione comunale non prenderà in carico queste strade, come richiesto nel progetto, ma saranno semplicemente gravate da servitù d’uso pubblico.

M.N.