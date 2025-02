Celebrazioni francescane: "Gubbio fuori dal comitato ma saremo protagonisti"

Qualche giorno fa è stata respinta dall’Assemblea legislativa umbra la proposta del consigliere Nilo Arcudi (Umbria Civica), che riguardava "l’inclusione della città di Gubbio nei festeggiamenti dell’ottocentenario di San Francesco d’Assisi". "Se noi approvassimo questa mozione – aveva commentato la presidente della Regione Stefania Proietti – dovremmo includere tutte le città umbre, non solo Gubbio. Se esiste la necessità della comunità di Gubbio di essere dentro alle celebrazioni dell’ottavo centenario anche altri luoghi hanno questa necessità: da Stroncone a Montefalco, passando per il Trasimeno: nel comitato nazionale francescano non potevano esserci tutti i comuni dell’Umbria".

Non è tardata ad arrivare la risposta di sindaco e giunta, che cercano la via del dialogo e della collaborazione: "Pur se l’emendamento non è stato accolto, siamo intanto certi del fatto che questa decisione non sminuirà in alcun modo il ruolo fondamentale della nostra città nella storia francescana. La presidente Proietti ha riconosciuto il valore di Gubbio e la sua profonda connessione con la figura di San Francesco, ma ha spiegato che una modifica del Comitato avrebbe richiesto un ampliamento che coinvolgesse anche altre città umbre. Tuttavia ha espresso il proprio impegno personale per garantire che Gubbio sia parte attiva delle celebrazioni. A tal proposito Proietti ha già manifestato la volontà di coinvolgere direttamente il sindaco di Gubbio nelle future iniziative e nella programmazione degli eventi, riconoscendo il valore del progetto espositivo ’Francesco e Frate Lupo’ e delle altre attività culturali in corso d’opera e di programmazione nella nostra città proprio per celebrare l’ottocentenario francescano".

Gli obiettivi sembrano chiari: "Grazie a un dialogo positivo e costruttivo con la Regione, che vogliamo assolutamente perseguire, siamo certi che Gubbio potrà avere un ruolo centrale. L’amministrazione comunale continuerà a lavorare con impegno e di concerto con tutte le istituzioni per valorizzare il nostro straordinario patrimonio storico e culturale, affinché le celebrazioni rendano onore alla storia della nostra città e al suo profondo, imprescindibile legame con San Francesco e con il francescanesimo tutto".

Federico Minelli