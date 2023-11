“Cecità“, la danza di Virgilio Sieni al Morlacchi

La danza incontra la letteratura nella stagione del Morlacchi: domani alle 20.45 il cartellone perugino ospita Virgilio Sieni (nella foto), il più importante e significativo coreografo italiano, con la sua nuova creazione “Cecità“, ispirata all’omonimo romanzo capolavoro del Premio Nobel per la letteratura José Saramago. In scena gli interpreti Jari Boldrini, Claudia Caldarano, Maurizio Giunti, Lisa Mariani, Andrea Palumbo e Emanuel Santos, la musica originale è di Fabrizio Cammarata. In questo lavoro il coreografo accende la ricerca sull’idea di corpo come luogo di accoglienza delle diversità e come spazio per sviluppare la complessità del gesto. Sieni (che cura ideazione, coreografia e spazio) ricompone tratti del poema definendolo come una storia di morte e sofferenza, stato umano pensato come un tragitto che lascia emergere strategie di sopravvivenza e di rieducazione allo sguardo. Un lavoro che esplora il tema dell’amicizia, dell’amore e del conflitto affidandosi all’esperienza di una mancanza, un limite che diventa occasione per intraprendere nuove strategie di relazione tra gli esseri viventi, facendo della cecità una metafora di una condizione fisica e morale. "Con Cecità – dice Sieni – si esplora quello stato di mancanza che risveglia la vita delle cose facendole sbalzare fuori dalla quotidianità, ricercando un’essenza che ricorda che prima di tutto siamo natura, una natura che reagisce a noi, capace di distruggerci". I biglietti si possono prenotare al Botteghino del Tsu, allo 075.57542222 e acquistare online su www.teatrostabile.umbria.it .