Cecilia Di Giuli al Concordia con “Succede“

Al Teatro Concordia va in scena questa sera alla 20.45, nell’ambito della stagione di prosa, “Succede“ scritto da Cecilia Di Giuli (nella foto) anche protagonista insieme a Giordano Agrusta, per la regia di Marco Plini. Lo spettatore in “Succede“ vive apparentemente un “ritrovamento”: Lui e Lei, dopo anni, nuovamente vicini. Ma c’è qualcosa di non risolto, dietro l’impressionante confidenza che affonda le sue radici in un’infanzia epica. Cercano di ritrovarsi passando per il ricordo, che èerò è sempre personale. Il testo unisce così l’indagine soggettiva dell’autrice, alle prese con le pieghe del tempo e i suoi tradimenti, con le disillusioni di una generazione in una città, Terni, rappresentativa di una generica provincia, che in qualche modo diventa esemplare di un ripiegamento della società verso logiche di riduzione dei desideri e delle speranze. Oltre all’evidente difficoltà di ricostruirne una trama a due, la storia lascia intravedere in controluce la storia di un’intera generazione.

I biglietti si possono prenotare al Botteghino del Tsu, allo 075 57542222.