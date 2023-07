C’è un ricco week-end tra mostre e concerti

CITTA’ DI CASTELLO – Eventi culturali, concerti e mostre nel fine settimana a partire da stamani alle ore 11.30 nella Basilica Cattedrale, dove la Schola Cantorum Abbatini insieme alla diocesi ripropone i momenti musicali al "Suono dell’Angelus". In programma il concerto per archi e flauto: Luisa Mencherini al flauto, Francesco Corrado al violino, Matilde Giorgis alla viola e Tommaso Bruschi al violoncello.

Proseguono nel frattempo anche gli eventi di ’Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana’: domani alle ore 19 nel chiostro del Convento degli Zoccolanti, il Quartetto Cherubini presenta il debutto discografico "Origines. 19th Century European Saxophone Quartets". Continuano inoltre ad essere visitabili varie mostre in città. Fino a domani negli spazi della "manica lunga" della Pinacoteca la mostra fotografica di Andrea Vezzini "Immagina anche fotografie". Ancora aperta alla Galleria delle Arti di via Albizzini la mostra "L’Eco e il Margine" della pittrice e scultrice romana di adozione Liliana Malta.

C’è tempo tutto il mese al Museo della Tela Umbra, per visitare "Omaggio a De Rigù" un’iniziativa del Club 8.3, per celebrare i trent’anni dalla morte di Aldo Riguccini, raccontandone la creatività artistica. È inoltre prorogata fino a domenica 30 luglio la mostra "Signorelli tra le Carte d’Archivio e i manoscritti tifernati" realizzata in collaborazione con l’Archivio e la Biblioteca della Diocesi allestita nella sala documentaria del Museo del Duomo.

In Pinacoteca fino al 15 agosto la personale di pittura "Armonie" di Luca Alinari mentre alla Tipografia Grifani-Donati 1799 è ancora visitabile l’esposizione delle litografie dell’artista argentino Eduardo Relero. In Biblioteca prosegue fino a ottobre la mostra documentaria dedicata al Signorelli "Maestro Lucha pictore: Signorelli a Città di Castello dalle carte ai colori".