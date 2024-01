"C’è un lupo ferito, salvatelo". Scatta la segnalazione al 112 e i carabinieri lo individuano

I militari del Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi hanno recuperato e preso in carico un lupo ferito in località Catecuccio del Comune di Assisi. L’esemplare di Canis lupus versava in condizioni biologiche piuttosto critiche e aveva un laccio sfilacciato al collo. Pertanto sono in corso indagini di polizia giudiziaria da parte dei Carabinieri Forestali per accertare eventuali azioni illecite in danno alla fauna selvatica. Un esemplare di lupo, verosimilmente lo stesso, era stato avvistato già lunedì in località Porziano, ma i militari del Reparto Biodiversità coadiuvati dal medico veterinario convenzionato Massimo Floris non erano riusciti ad assicurarlo alle cure in quanto l’animale era fuggito. Mercoledì, nelle prime ore del pomeriggio, è arrivata nella sede ad Assisi una nuova segnalazione di avvistamento. Il lupo è stato recuperato in un’area privata, una corte contadina dove erano presenti galline e piccioni. Intervenuti subito, i militari del Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi, col personale della clinica veterinaria convenzionata del dottor Floris, hanno sedato l’animale, avvolgendolo poi in una calda coperta. Il lupo è stato immediatamente trasferito in clinica per le cure e le terapie del caso. Un intervento – viene evidenziato – concluso positivamente grazie alla collaborazione della cittadinanza che con spirito civico e sensibilità ha segnalato con prontezza l’avvistamento dell’animale al 112. Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi è la specialità dell’Arma dei Carabinieri che si occupa della salvaguardia di fauna e flora selvatica, gestisce il più grande centro statale di recupero animali selvatici ed esotici di Formichella e coordina le attività del “centro territoriale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati“ di Assisi dei Carabinieri istituito nel 2021.