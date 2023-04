C’è Richard Galliano Venerdì il concerto all’Auditorium

Si tiene venerdì 14 (e non giovedì come annunciato ieri sul giornale) il concerto evento di Richard Galliano (nella foto) che si esibirà alle 21 all’Auditorium San Domenico per gli Amici della Musica di Foligno. Mito indiscusso della fisarmonica jazz, musicista, compositore, direttore d’orchestra, l’artista proporrà al pubblico “Passion Galliano“, il concerto nato l’anno scorso per celebrare i suoi 50 anni di carriera, nei quali ha sempre intrecciato jazz, tango e musica classica. Un viaggio che parte dalla tradizione francese per poi svincolarsene, facendo della fisarmonica uno strumento di spicco nel jazz. Il programma accosta composizioni originali a musiche di Debussy, Satie, Chopin, Sauget, Granados y Campiña e naturalmente Astor Piazzolla, del quale Galliano è stato amico e trascrittore dei brani, cogliendone lo spirito e l’essenza più profonda, Il concerto è organizzato con Young Jazz Festival, il ricavato sosterrà per intero la borsa di studio “Mario Guidi”, dedicata al manager folignate prematuramente scomparso, il primo in Italia a dar vita a un’Agenzia jazz.