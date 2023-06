C’è Retrò, inizia la Festa d’estate Attesi in centro 150 espositori

Retrò torna oggi in centro con 150 espositori per un’edizione che segna l’inizio dell’estate, tra antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica con tutti i negozi del centro storico aperti. Nell’abituale collocazione tra piazza Matteotti, Largo Gildoni, via Mario Angeloni, piazza Fanti, corso Cavour e piazza Gabriotti più di 150 espositori provenienti dall’intero centro Italia si sono prenotati: "Mai un numero così elevato – precisa il Comune – farà da cornice, in una giornata dedicata anche allo shopping. La rassegna diventa non solo una possibilità per conoscere una città ricca di opere d’arte che vanno dal Medioevo al Rinascimento all’arte contemporanea, ma anche per poter gustare nei ristoranti i prelibati menù della cucina locale".

L’assessore Letizia Guerri rivolge perciò un "ringraziamento a tutti gli antiquari, i rigattieri, i collezionisti e gli hobbisti che continuano a scegliere la nostra città per l’edizione che coincide con l’avvio di ’Estate in città’, il ricco cartelloni con i tanti eventi che allieteranno le giornate dei tifernati e turisti fino ad ottobre", aggiunge l’assessore Letizia Guerri.

Centro storico per l’occasione blindato alle auto. Il comandante della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza con la quale si istituisce per oggi il divieto di transito, compreso autorizzati, dalle ore 6 alle ore 20, su Piazza Matteotti, piazza Fanti e Piazza Gabriotti.

Ma Retrò è solo una delle iniziative che si svolge in questo fine settimana: oggi giornata finale della Festa della Mattonata estate. In Piazza delle Oche alle ore 21 ci sarà l’appuntamento con il teatro sotto le stelle e la compagnia "Panni Stesi", che mette in scena lo spettacolo: "Più poveri de cosè… sè more". Tante le esposizioni da non perdere: alla Tipografia Grifani-Donati continua la mostra delle litografie dell’artista Eduardo Relero, artista argentino che vive in Europa. Le sue opere, concepite per l’interazione con il pubblico, negli ultimi anni hanno fatto il giro del mondo: da New York a Roma, dal Messico a Tokyo(visibile fino al 9 luglio).

Ultimo giorno a disposizione per visitare la mostra Fragile" a palazzo del Podestà nell’ambito di un’iniziativa portata avanti dal Centro Fotografico Tifernate. Oggi alle 15.30 alla Pinacoteca comunale si terrà "Signorelli Cittadino Tifernate", visite guidate al nuovo percorso espositivo con particolare attenzione alle opere di Luca Signorelli. A palazzo Facchinetti continua la bella retrospettiva dedicata a Bruno Zieger.