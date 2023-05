C’è più luce sulla città Con lampioni ’al risparmio’

La città ’s’illumina di nuovo’. I lavori di riqualificazione energetica dell’illuminazione stradale e della rete elettrica di Gubbio proseguono spediti seguendo la tabella di marcia, anche grazie ad Engie, multinazionale specializzata in interventi di questo tipo che ha preso in carico le operazioni. In particolare, è prevista la realizzazione di nuove linee ma non solo: si lavora anche sul miglioramento e l’ottimizzazione di quelle già esistenti, per un computo totale di quasi 17 chilometridi rete elettrica con efficienza aumentata.

L’assessore comunale ai lavori pubblici, Valerio Piergentili, commenta soddisfatto l’andamento della situazione per quanto riguarda le nuove modalità di illuminazione, che permetteranno un risparmio energetico ma non solo. Andranno incontro anche alle più che attuali e necessarie dinamiche di rispetto ambientale: "Si tratta di un progetto partito da tempo per il quale è occorso un intenso lavoro, e che sta vedendo concretamente gli sviluppi in queste settimane: saranno installate in tutto il territorio comunale – prosegue l’assessore – oltre 6mila luci Led ad alta efficienza che consentiranno un risparmio dei consumi energetici di oltre il 70%, pari alla piantumazione di 52.000 alberi ad alto fusto. Un’operazione dal grande significato energetico, che in un momento come questo diventa più che mai opportuna, e che fa della sostenibilità non una parola vuota ma una concreta pratica".

La nuova tipologia di illuminazione, che coinvolgerà tutto il territorio, comprensivo di centro storico, frazioni e monumenti, è già stata installata e quasi ultimata nelle zone di Ponte d’Assi, Sant’Agostino e Zappacenere e proseguirà per coprire la vasta area sulla quale si estende tutto il Comune di Gubbio. Un intervento a fondo, dunque, importante anche per la sicurezza stradale e l’ordine pubblico.