C’è Perugia-Ancona al Curi. Le modifiche al traffico

Un’ordinananza per limitare la vendita degli alcoloci e modifiche alla viabilità, con alcune strade interdette prima della partita Perugia-Ancona in programma oggi alle 16.15 al Curi. La gara di andata, ad Ancona lo scorso 5 novembre, fu piuttosto movimentata. Culminata con cinque Daspo per i tifosi dorici che avevano tentato l’assalto ai tifosi ospiti. Sul posto era intervenuta una squadra della polizia in servizio di ordine pubblico che dopo aver individuato i tifosi aveva sequestrato bastoni in plastica, passamontagna e fumogeni.

Oggi si gioca la gara di ritorno: in occasione dell’incontro di calcio Perugia-Ancona verranno attuate alcune disposizioni in materia di circolazione e anche sicurezza, visto che è previsto l’arrivo di cinquecento tifosi marchigiani. Ai sostenitori dell’Ancona è stato riservata la curva Sud, con divieto di acquistare biglietti nel settore curva Nord e settori ordinari per i residenti nella regione Marche. Cambia anche la viabilità prima la partita del Curi, con alcune strade dedicate al solo transito dei tifosi marchigiani.

Dalle 14 alle 16.15 divieto di transito, eccetto veicoli tifoseria ospiti in viale Centova, dalla rotatoriA Federico Fellini a viale Conti (rotatoria Conti-Meazza). Sempre dalle 14 alle 16.15 divieto di transito, eccetto veicoli tifoseria ospiti, da strada Trasimeno Ovest (altezza vivaio Brocani) a via Cortonese, intersezione con via del Tabacchificio (sottopasso minimetrò). Le disposizioni verranno attuate dalla Polizia.

Alla tifoseria locale e a quanti dovranno accedere alla città dal raccordo autostradale Perugia Bettolle si consiglia di utilizzare le uscite di Piscille, Prepo e San Faustino. Cambiano gli orari anche del mercato del sabato di Pian di Massiano che interromperà l’attività di vendita alle 11.45, con sgombero dell’area entro le 12.15. Inoltre il comune di Perugia, su richiesta della questura ha adottato un’ordinanza che impone limitazioni alla vendita di alcolici, dalle 14 e fino a 15 minuti dopo il termine dell’evento sportivo, nonché di bevande in contenitori di vetro e lattine nell’area limitrofa allo stadio Curi.

