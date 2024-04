C’è ’Pedalando’ in ricordo di Paolo Biagini

CITTA’ DI CASTELLO - Sulla due ruote per solidarietà in ricordo di un medico speciale. Domenica 14 aprile, (ritrovo 8,30) partirà dal ciclodromo comunale di Città di Castello, la prima edizione di "Pedalando con Paolo", pedalata di beneficienza in ricordo del dottor Paolo Biagini. "La manifestazione, organizzata su iniziativa di colleghi di reparto e amici di gruppi ciclistici del territorio con cui il dottor Biagini usciva in bici - precisano gli organizzatori - unisce sport e solidarietà: il ricavato sarà devoluto all’acquisto di presidi da destinare al reparto di medicina interna dove il dottor Biagini ha per anni lavorato". L’evento, patrocinato da Comune e Usl, porterà i partecipanti a pedalare la ciclo via lungo Tevere, su un percorso semplice prevalentemente pianeggiante con arrivo nella chiesa parrocchiale di Lama. Il dottor Biagini è scomparso nei mesi scorsi ad appena 59 anni.