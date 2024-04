C’è ’Only Wine’, la città da bere. In vetrina giovani e piccole cantine

Il giardino di palazzo Vitelli a Sant Egidio apre le sue porte ai migliori giovani produttori e alle piccole cantine da oggi fino a lunedì (con una giornata interamente dedicata a buyers e stampa di settore). Un esercito di esperti e produttori, giornalisti e appassionati, decine e decine di eventi per 142 cantine ospiti, masterclass, aree tematiche, 100 operatori Horeca. Tutto questo è Only Wine che si apre da stamani a Città di Castello (taglio del nastro in programma alle ore 16) nel parco rinascimentale di Palazzo Vitelli (biglietto di ingresso 27 euro prenotabile on line).

Tra le novità di questa edizione la presenza di quattro consorzi: Vini dell’Oltrepò Pavese, il Sannio, il Tutela Vini Roma doc, il Vino Santo Affumicato e la neo costituita associazione cantine Alta Umbria. Novità assoluta anche l’arrivo di vignaioli oltre confine: dalla regione dello champagne a produzioni slovene, albanesi, svizzere e austriache. Nei 7 mila metri quadri di verde del giardino, ci saranno 20 regioni rappresentate e oltre 400 etichette, degustazioni guidate, e un Fuori Salone in centro storico. Si chiama "Extra Wine" ed è il fuorisalone di Only Wine Festival promosso dal comune e dal Consorzio Pro Centro, che oggi e domani regalerà ad appassionati e buongustai due giornate dedicate al vino, alla cultura del buon bere e ai piaceri della tavola.

Dal mattino alla sera, piazza Matteotti, largo Gildoni e corso Vittorio Emanuele saranno i punti di riferimento di eventi e iniziative che, con la partecipazione di personaggi noti al grande pubblico e un arredo colorato, coinvolgeranno gli operatori commerciali tifernati. Più in generale Only Wine Festival entrerà nei luoghi, nei ristoranti e nei bar del centro dove il pubblico della manifestazione potrà approfittare di un’offerta a tema. Con "Un sommelier al tuo tavolo" nei ristoranti di Città di Castello si potrà cenare dalle ore 19 alle ore 23 di oggi con un servizio di sommellerie che sarà messo a disposizione gratuitamente dalla delegazione dell’Associazione Italiana Sommelier Umbria. Stamani dalle ore 11 alle 13 "Win&Cocktail Lab" con la Bar Lady Sara Polidori che presenterà una serie di cocktail dedicati al vino insieme agli studenti della Scuola Bufalini; alle ore 17 la filiera corta del luppolo umbro sarà in scena con una degustazione di birre artigianali di eccellenza, prodotte con ingredienti al 100 per cento made in Italy.