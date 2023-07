C’è Narnia Festival Opera Eventi tra lirica e fiabe

Con il filo conduttore delle fiabe torna il “Narnia Festival Opera“, tradizionale anteprima dedicata all’opera e al canto lirico del “Narnia Festival“, entrambi ideati e diretti dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro con direzione musicale di Lorenzo Porzio. Il cartellone si apre il 5 luglio (in concomitanza con i corsi di formazione del Narnia Festival) e va scena fino al 15 luglio per poi lasciare il posto al festival principale, dal 18 al 30 luglio. Al Narnia Festival Opera parteciperanno 100 cantanti, musicisti e compositori americani coinvolti nel grande progetto vocale dell’International Vocal Arts Program. "Ogni anno – racconta Cristiana Pegoraro, ambasciatrice di San Valentino, di Terni e dell’Umbria nel mondo – porta in Umbria le più acclamate produzioni operistiche in collaborazione con famosi teatri di New York". Ci sarà così il debutto mondiale dell’allestimento contemporaneo dell’opera “Hansel & Gretel“ di Humperdicke a cura di Andrea DelGiudice e Yuri Napoli, con l’Orchestra del Narnia Festival diretta da Andrea Alessandrini, venerdì 14 al Manini di Narni, in replica sabato 15..

Il Narnia Festival Opera si apre mercoledì alle 21.30, nella Basilica di San Valentino a Terni, con il concerto “Dall’America con amore - La musica del cuore“ con la Pegoraro al pianoforte e i cantanti dell’International Vocal Arts Program, il 6 si terrà un incontro sul tenore Alvinio Misciano, il 7 a Palazzo Petrignani di Amelia si terrà “Io mi ricordo che… I Diari di Ludwig van Beethoven“ con gli attori Edoardo Siravo e Marco Bonetti insieme alla pianista. E ancora sabato 8 si torna al Teatro di Narni con “Favolosamente lirica !-Storie fiabesche dall’opera al musical“ con la voce recitante di Yuri Napoli e i cantanti dell’International Vocal Arts Program, protagonisti anche martedì 11 luglio alle 21, nella Chiesa di San Francesco ad Amelia, del gran galà operistico “A Night at the Opera- Le più belle arie da Mozart a Bizet“.