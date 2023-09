C’è “Move for Stroke“ al Percorso Verde. Un cammino contro l’ictus

Sport e solidarietà si uniscono in “Move for Stroke“, evento che Trasimeno Triathlon e Csen organizzano domenica al Percorso Verde, con partenza alle 9 dalla rotatoria Leo Cenci. Si articola in una gara podistica competitiva di 10 chilometri (iscrizioni su www.icron.it, costo 12 euro) e in una passeggiata ludico-motoria, a ingresso libero. Tutti i proventi saranno devoluti all’Ars (Associazione Ricerca Stroke) Umbria, rappresentata dai medici Valeria Caso e Ilaria Leone De Magistris.