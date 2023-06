C’è l’Umbria Film Festival Terry Gilliam, star e novità

Fioccano le anticipazioni per l’Umbria Film Festival che si terrà a Montone dal 5 al 9 luglio. Sul fronte dei grandi ospiti ci sarà Sepideh Farsi, regista iraniana che venerdì 7 presenterà in prima nazionale il suo nuovo film, il primo di animazione, “La Sirène“: ha aperto la sezione Panorama al Festival di Berlino e racconta l’assedio del porto iraniano di Abadan con gli occhi di un quattordicenne.

C’è grande attesa anche per Terry Gilliam, regista inglese e storico presidente del Festival che giovedì 6 sarà tra i relatori del convegno “Guerra e Pace: lo sguardo del cinema nel nuovo millennio, come educare alla non violenza in un mondo in fiamme”.

Torna la sezione “AmarCorti“. dedicata ai registi di oggi e di domani, con la novità di una giuria di professionisti, composta dal regista Agostino Ferrente, l’attore Giuseppe Scoditti e la regista e sceneggiatrice Giulia Cosentino. I tre valuteranno i nove cortometraggi e assegneranno due premi, con proiezioni il 7 luglio e premiazioni nel pomeriggio dell’8.

Ma c’è anche un un ricco calendario di eventi culturali che anima il borgo.

Si parte martedì 4 luglio, in anteprima con l’inaugurazione della mostra fotografica diffusa: drappi dai colori pop racconteranno i personaggi che nelle 26 edizioni sono stati ospiti del Festival. La stessa sera alle 21 la Filarmonica di Belfiore si esibirà in Piazza San Francesco con il programma “Movie Soundtracks“, colonne sonore e proiezione di scene tratte dai rispettivi film. Venerdì 7 alle 18 Il Quartetto Ghibli proporrà lo spettacolo “La Città Incantata“, omaggio a Hayao Miyazaki e ai film di animazione del giapponese Studio Ghibli. Il tradizionale concerto della Filarmonica Braccio Fortebraccio di Montone, complesso bandistico che vanta 160 anni di storia, tornerà domenica 9 alle 18 in Piazza Fortebraccio.