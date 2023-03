C’è l’avviso per le sponsorizzazioni

L’Ufficio Sport del Comune di Terni ha pubblicato oggi all’albo pretorio un avviso pubblico esplorativo per raccogliere sponsorizzazioni in occasione della partenza da Terni della tappa del Giro d’Italia 2023, in programma per il prossimo sabato 13 maggio. "Si tratta – spiega l’assessore allo sport Elena Proietti (nella foto) – di un’occasione per dare evidenza alle proprie attività o al proprio marchio all’interno di un evento sportivo che richiamerà l’attenzione generale sul nostro territorio e moltissimo pubblico direttamente in città nelle vie di transito degli atleti e negli eventi collaterali al Giro, come la Notte Rosa in programma per sabato 6 maggio per festeggiare il ritorno del Giro d’Italia nella nostra città e che coinvolgerà l’intero centro storico. Tutto questo sempre in ottemperanza alle linee guida previste dall’organizzatore del Giro d’Italia". Le offerte di sponsorizzazione avranno come oggetto le iniziative promosse e coordinate dall’Ufficio Sport. Le candidature potranno riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) o di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) e non potranno essere di valore inferiore a 500 euro.

Le proposte dovranno pervenire al Comune di Terni Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio entro le ore 12.00 del 31 marzo.