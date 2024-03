C’è la Tirreno-Adriatico. Il grande giorno della corsa. Arrivo a Gualdo Tadino

E’ il grande giorno della Tirreno-Adriatico. Il ciclismo - con alcuni dei suoi campioni più rappresentativi - torna in Umbria. La carovana muoverà oggi da Volterra, per giungere a Gualdo Tadino nel pomeriggio, tra le ore 15.25 e le 16 per poi ripartire il giorno dopo da Arrone. L’arrivo della a Gualdo Tadino, col traguardo posto in viale Giorgio Mancini, di fronte ai Giardini pubblici "R. Pinacoli", previsto dalle 15,25 alle 16, mobilita l’intera città. Che da giorni ha visto strutture pubbliche e privati impegnati per ospitare l’evento sportivo di rilevanza internazionale. Ad iniziare dal rifacimento dell’asfalto sulle strade interessate dal passaggio dei ciclisti, coprendo le ferite arrecate da diversi lavori in corso. Ad assistere al passaggio ed all’arrivo ci sarà tanto pubblico, come gli alunni degli istituti cittadini, perché le scuole sono chiuse per ordinanza del sindaco, al fine di favorire la partecipazione.

Il traffico subisce variazioni rilevanti per l’intera giornata. Si potrà parcheggiare nel piazzale Beato Angelo e vicino alla Rocca Flea; tutti gli spazi prossimi al plesso della Scuola media, in via Lucantoni, e quelli di via Santo Marzio, nell’area Easp, saranno interdetti alla sosta, con divieto e rimozione dei veicoli dalle 6,30 alle 21. Molte le iniziative parallele: ieri sera la Rocca Flea, grazie a "Gualdo digitale", è stata illuminata d’azzurro con proiezione del Logo della Tirreno-Adriatico; al teatro Talia c’è stato il convegno sulla "tradizione secolare del ciclismo gualdese"; è aperta in corso Italia la mostra di foto organizzata dal Gruppo fotografico sulle "biciclette a Gualdo Tadino dal 2009 al 2023"; lo stesso club ha lanciato l’hashtag ufficiale della tappa #duemariunsolore: l’hashtag ha dato il via ad un contest aperto a tutti i cittadini, che potranno postare su Instagram le loro foto rappresentative di Gualdo Tadino associate alla Tirreno-Adriatico; altro concorso attivo è quello delle "Vetrine Blu", rivolto ai commercianti che allestiranno la vetrina a tema più bella, originale e significativa inerente la corsa dei 2 mari. E per le scuole c’è "BiciScuola".

La Corsa dei due Mari attraversa l’Umbria, passaggio della carovana tra Perugino e Ternano. Le strade interessate verranno chiuse al transito circa mezz’ora prima del passaggio della corsa per circa 45 minuti.