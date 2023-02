C’è la scarcerazione anticipata per il “piromane“ di Capanne

L’agente colpito con una testata. I colleghi intossicati a causa di un incendio che ha reso necessario il trasferimento di 45 detenuti. Il responsabile, riferisce il Sappe, tra l’altro ha beneficiato di un provvedimento di scarcerazione anticipata. E ancora, un 40enne nordafricano che ha appiccato le fiamme nella sua cella e poi ha provato a darsi fuoco. È stato bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria che hanno provveduto anche a spegnere il principio d’incendio. La "bufera" al carcere di Capanne non si placa. Angelo Romagnoli, della Uilpa, aggiornando la statistica, rileva che solo negli ultimi 20 giorni sono stati sei gli episodi di violenza e disordine. "Servirebbero le Rems, secondo i sindacati e come evidenziato dallo stesso procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani. L’interlocuzione con la Regione è stata avviata", ha confermato il sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, da poco in visita negli istituti della regione. "Ma ora alle parole ci aspettiamo che seguano i fatti" sottolinea Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa, che proprio ieri è stato a Capanne, dove "purtroppo abbiamo trovato quello che ci aspettavamo. È un carcere strutturalmente adeguato con problemi gravissimi: coesistono in diversi circuiti penitenziari 350 detenuti di cui più della metà affetti da disturbi psichici". A Perugia, De Fazio ha incontrato la direttrice, Bernardina Di Mario, "ci siamo trovati d’accordo sull’analisi dei problemi, ci attendiamo interventi da governo e amministrazione penitenziaria".