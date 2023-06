C’è la polizia, butta la droga Fermato alla stazione

PERUGIA - Quando ha visto i poliziotti ha cercato di disfarsi di un sacchetto, risultato poi contenere 15 dosi di droga. Aveva tentato di non farsi controllare, accelerando il passo. Ma proprio questo suo comportamento, riferisce la questura, aveva attirato l’attenzione degli agenti, impegnati nel pattugliamento dell’area di Fontivegge. L’uomo, 48 anni tunisino, irregolare, si trovava nei pressi della stazione del minimetrò. Fermato dagli agenti, il 48enne – visibilmente agitato – è stato identificato e sottoposto a controllo, dal quale è emerso che era gravato dalla misura cautelare della libertà vigilata. Gli agenti hanno poi sottoposto a perquisizione l’uomo e a controllo il cestino della spazzatura, verifica che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno del sacchetto gettato via poco prima, i poliziotti hanno rinvenuto 15 involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina ed eroina. Il 48enne, invece, è stato trovato in possesso di 817 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Gli operatori hanno perquisito l’appartamento di residenza dell’uomo, all’interno del quale è stato trovato del materiale atto al confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato arrestato.