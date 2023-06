C’è la corsa dei Vaporetti In piazza Duomo sfilano i 37 equipaggi e le Miss

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso la Corsa dei Vaporetti. Ieri sera, nonostante la pioggia, in piazza Duomo sono stati presentati i 37 equipaggi e le rispettive Miss che dal 17 al 19 giugno si daranno battaglia per vincere l’edizione 2023 di questa incredibile corsa che da anni appassiona gli spoletini e non solo.

La gara, come di consueto, si terrà sullo storico tracciato che parte da piazza della Vittoria per arrivare fino in piazza Garibaldi.

Tra i partecipati c’è anche una donna Vanessa Mancini.

Ecco tutti gli equipaggi e le rispettive miss: Marco Marchesini-Maurizio Mariani (Aurora Fiorelli), Giuseppe Guerfrini-Giuseppe Bibiani (Francesca Grigioni), Roberto Discepoli-Samuele Cozzari (Valeria Cirini), Enrico Ferrante-Lorenzo Ronci, Gianluca Sartini-Nicola Quadrelli (Angelica Borgotti), Nicola Pazzogna-Alessandro Trotta (Ilaria Pazzogna), Guglielmo Toniolo-Matteo Bartoli (Adele Antonini), Antonio Palmisano-Lorenzo Santini (Rebecca Ricci), Pier Domenico Gervasi-Francesco Succhielli, Matteo Scota-Alessio Radici (Ludovica Fiorelli), Marco Scarponi-Giorgio Calabresi (Giorgia Catania), Gabriele Mancini-Emmanuele Loretoni (Alessia Tulli), Michele Casini-Maurizio Proietti (Marta Palazzi), Filippo Clarici-Filippo Radici (Sara Dradi), Marco Gelmetti-Endrio Lancia (Benedetta Forzoni), Riccardo Bellini-Luca Quadrelli (Erika Della Bruna), Paolo Boccolucci-Mariano Da Rienzo (Federica Staci), Enea Casciarri-Spartaco Casciarri (Giulia Thiaree Cenci), Marco Luzzi-Simone Basili (Donatella Calabrese), Andrea Lilli-Manuele Paci (Melody Navarro Leon), Vincenzo Stocchi-Elia Bonincontro, Lorenzo Mandoloni-Luca Morini (Francesca Urbani), Gianluca Marchi-Samuele Di Curzio (Valentina Picotti), Rolando Solfaroli-Elia Pepperosa (Anamarica Gjoka), Andrea Galli-Michele Orsini (Marika Sorci), Manuel Sabbatucci-Gianluca Ammenti (Martina Pasqualini), Stefano Flamini-Andrea Benedetti Isidori, Leonardo Partenzi-Francesco Gemma (Jessica Massucci), Francesco Partenzi-Andrea Moretti (Azzurra Santini), Gianluca Bencivenga-Vincenzo Cocca (Francesca Fiori), Marco Costanzi-Andrea Morosi (Erika Metopio), Elia Moretti-Fabio Palazzi (Asja Mazzoli), Luca Bartolucci-Michele Argentati (Naanami Meriem), Alessandro Cruciani-Andrea Scocchetti (Camilla Quondam Girolamo), Matteo Corvi-Marco Lazzarini (Federica Santoni) Michele Tiburzi-Alessandro Cini (Chiara Tiburzi), Vanessa Mancini-Giovanni Stemperini (Aurora Stramaccia).

d.m.