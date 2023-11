C’è “Isadora Duncan“ al Cucinelli di Solomeo . Omaggio alla pioniera della danza moderna

Anche la danza conferma la vocazione internazionale della stagione del Teatro Cucinelli di di Solomeo: perché domani alle 17.30 l’attesa è tutta per la nuova creazione di Jérôme Bel, coreografo tra i più importanti della scena mondiale, che presenta lo spettacolo “Isadora Duncan“, dedicato alla pioniera assoluta della danza moderna. Con questa coreografia ideata per la danzatrice Elizabeth Schwartz (nella foto), sul palco insieme a Chiara Gallerani, Bel prosegue il suo progetto pluriennale sui ritratti di ballerini celebri: "La ballerina e coreografa americana Isadora Duncan, incarna una nuova libertà non solo per l’arte coreografica ma anche per la condizione femminile – spiega l’artista –. La sua vita tumultuosa, che fece di lei un’eroina, affascinò la sua epoca, contribuendo probabilmente allo straordinario splendore del suo nome e della sua leggenda in tutto il mondo. Con i suoi piedi nudi, le sue delicate tuniche “alla greca“ e i suoi movimenti “liberi“ da ogni tecnica conosciuta, impose una nuova idea della danza che poggia sull’invenzione, l’improvvisazione e l’armonia del corpo e dello spirito".

Jérôme Bel è un artista francese riconosciuto in tutto il mondo. I suoi film e spettacoli sono stati presentati in musei di arte contemporanea e Biennali e negli ultimi anni la sua attenzione si sposta dalla danza come pratica all’individuo come interprete. Da qui la serie di ritratti dedicati a danzatori chiave della danza.

La stagione prosegue il primo dicembre con un evento assoluto: Fanny Ardant, icona del cinema europeo, sarà protagonista con Carlo Brandt di “Impossible“ dal romanzo di Erri De Luca in pirma nazionale. Prenotazioni al Botteghino regionale, allo 075.57542222, biglietti on line su www.teatrostabile.umbria.it. Il Botteghino del Cucinelli è aperto il giorno dello spettacolo (te. 075 57542213).