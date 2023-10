C’è incertezza sulla location della partenza

C’è ancora incertezza sul luogo di partenza a Foligno. E questo per due motivi: uno perché in piazza della Repubblica c’è un cantiere importante che impedirebbe di visualizzare in Tv le bellezze dell’area e l’altro perché la decisione di far transitare i corridori da Casaglia allunga il percorso di quasi 2 chilometri. E gli organizzatori vorrebbero comunque non sforare i 38. Ecco perché si potrebbe decidere di farli partire da piazza San Domenico. La città successiva sarà Spello, poi Capitan Loreto, Rivotorto, con passaggio a Santa Maria degli Angeli di fronte alla Basilica. Da qui verso Bastia per poi raggiungere Ospedalicchio e da lì immettersi nel comune di Perugia.

Il giorno dopo la tappa partirà da Spoleto: qui piazza Garibaldi ospiterà l’area podio firma, dove verranno realizzate le aree hospitality di sponsor e istituzioni e verrà sistemato il palco per la presentazione di squadre e atleti. Il Villaggio commerciale verrà allestito in viale Trento e Trieste, all’altezza dei giardini pubblici di Largo Moneta, e si svilupperà verso largo Melvin Jones e piazza della Vittoria.