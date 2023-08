C’è il Torneo dei Quartieri Tutto pronto per la sfida Il programma della festa

Torna domani a Gubbio, seppur con una diversa location rispetto a quella alla quale si è abituati, il Torneo dei Quartieri. Per l’edizione 2023, infatti, la manifestazione si sposta a Piazza San Pietro a causa dei lavori di ripavimentazione che interessano Piazza Grande già da qualche settimana e che la rendono ovviamente inagibile. Da qui la decisione di Maggio Eugubino, Associazioni dei quartieri, Comune e Società Balestrieri di “traslocare”, modificando di conseguenza anche altre dinamiche legate all’evento. La Piazza sarà così preparata: i bersagli saranno alla destra della porta che si collega con il Chiostro, con i banchi da tiro lontani 36 metri; l’ingresso sarà gratuito ed il pubblico potrà posizionarsi dietro i banchi o lungo il muro perimeterale della Chiesa di San Pietro.

I cortei dei quattro Quartieri, allestiti seguendo un tema ciascuno, si incontreranno alle 19 in Via Baldassini e, accompagnati dalla “sonata” del Campanone, sfileranno lungo le vie della città fino a Piazza San Pietro. Qui, anticipati dai musici della Società Balestrieri e dal Palio, i cortei entreranno uno alla volta e si mostreranno alla folla e alla giuria che assegnerà il premio per il miglior corteo. Dopo l’esibizione delle ballerine della scuola Danz’Art, intorno alle 21:15 si darà il via ai tiri di qualificazione, che si effettueranno su dei bersagli singoli: passeranno i migliori cinque di ogni quartiere, che schierano circa dieci balestrieri ciascuno.

Al termine di questi, spazio alla Scuola di Danza Città di Gubbio, che anticipa la finale del torneo: questa volta il bersaglio è solo uno, e l’ordine di tiro seguirà quello di qualificazione. Una volta scoccate tutte e venti le verrette finaliste, il Maestro d’Arme Rodolfo Radicchi recupererà il tasso e dopo il giro della Piazza si ritirerà insieme ad altri collaboratori per decretare il vincitore.

L’esibizione degli sbandieratori anticipa la premiazione finale, che concluderà il Torneo e lascerà spazio alla festa nella città ma soprattutto nei quartieri, che in un periodo come questo ritrovano ancora di più quel senso di appartenenza e condivisione che li contraddistingue.