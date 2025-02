C’è il “tavolo“ per gli eventi. Opposizione contenta a metà

GUALDO TADINO - La mozione presentata dalle consigliere comunali del gruppo “Rifare Gualdo“ ha avuto un esito immediato; e positivo. Lo annunciano con soddisfazione Simona Vitali, Cinzia Natalini (nella foto) e Chiara Casciani: "Grazie alla nostra proposta – dicono –, l’assessore ha finalmente convocato il tavolo per organizzare gli eventi estivi. Pur essendo già marzo e ritenendo il provvedimento in ritardo, accogliamo questo passo come l’inizio di un percorso condiviso per il rilancio del centro storico". Aggiungono, tuttavia, il rammarico perché la richiesta non è stata accolta in toto: loro volevano che ci fosse il coinvolgimento di tutta l’opposizione, "richiesta che non è stata esaudita. Rimaniamo comunque fiduciose che il tavolo possa rappresentare un’opportunità per unire le competenze e le risorse del territorio, mirando a una programmazione degli eventi sempre più inclusiva e partecipata". Le tre consigliere comunali, appena una settimana fa avevano ufficializzato la mozione, nella quale dichiaravano il proprio intento di dare un contributo alla programmazione estiva in occasione dell’anno giubilare e del centenario francescano; con l’auspicio della attivazione a livello sperimentale di un "tavolo permanente di lavoro", per poi strutturarsi in maniera costante per tutto l’anno. Proponevano "un’esperienza aperta alla partecipazione" per un lavoro corale e sinergico, coinvolgendo, oltre ad associazioni e gruppi, anche forze politiche di maggioranza ed opposizione. L’assessore preposto Gabriele Bazzucchi, aperto alle sinergie, ha accolto la proposta a nome dell’amministrazione comunale.

Alberto Cecconi