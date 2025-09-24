C’è il Motorauno "Red Passion Day" Arriva Michele Pirro, test rider di Ducati

Domenica il Centro commerciale Collestrada ospiterà il Motoraduno “Red Passion Day”, una giornata dedicata agli appassionati delle due ruote e a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza unica nel mondo delle moto. L’evento vedrà la partecipazione speciale di Michele Pirro, test rider ufficiale Ducati MotoGP, che incontrerà i suoi fan per una serie di foto, autografi e momenti esclusivi.
Durante l’intera giornata, gli ospiti potranno vivere numerose attività, tra cui:
- Test ride per grandi e piccini: un’opportunità imperdibile per provare diverse moto, con un’area dedicata anche ai più piccoli, dove la sicurezza e il divertimento sono garantiti.
- Gara di lentezza: per dimostrare abilità, precisione e controllo, i partecipanti si sfideranno in una gara di lentezza su moto, dove l’obiettivo non sarà la velocità, ma la capacità di mantenere il controllo in condizioni di estrema calma.
Michele Pirro, pilota di spicco del campionato MotoGP, sarà presente per condividere la sua esperienza e passione con il pubblico, dando l’opportunità ai fan di conoscere da vicino la vita di un vero professionista delle corse.
Per il motoraduno è in partenza alle 9 (iscrizioni gratuite); destinazione Casacastalda e rientro alle 13.