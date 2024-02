C’è crisi di vocazioni: ‘riforma’-parrocchie

CITTA’ DI CASTELLO _ "Da aprile a giugno, una commissione interdiocesana, sarà impegnata nell’approfondimento di un tema decisivo che è quello del ripensamento di tutta la proposta pastorale". Il vescovo delle diocesi di Città di Castello e Gubbio monsignor Luciano Paolucci Bedini torna a fare il punto nell’annunciato processo di riforma delle parrocchie del territorio, anche alla luce della forte crisi di vocazioni che rende sempre più difficile la ‘gestione’ . "Con tutta la Chiesa italiana, anche le nostre due diocesi di Gubbio e di Città di Castello, hanno ripreso i lavori del Cammino Sinodale. Nei mesi tra gennaio e aprile due commissioni parallele stanno approfondendo le varie tematiche in vista dell’elaborazione condivisa di alcune proposte concrete per rinnovare la nostra vita ecclesiale".

Il frutto di questa fase, che verrà messo nelle mani del vescovo, costituirà il materiale per il discernimento finale che sarà vissuto il prossimo anno, "per giungere a chiare scelte pastorali e ad un nuovo assetto delle parrocchie". Si andrà dunque verso un accorpamento delle parrocchie in aree vicine. Il vescovo ha affrontato questa tematica nel Foglio di collegamento Diocesano nel quale ricorda che il tema scelto per le due comunità di Gubbio e Città di Castello è quello della conversione missionaria della comunità ecclesiale. "Viviamo un tempo in cui la Chiesa sembra perdere di interesse, specie tra le nuove generazioni, un tempo dove i cristiani convinti e attivi sono una minoranza", ha ricordato Paolucci Bedini. Intanto oggi la giornata della vita consacrata sarà celebrata al Santuario Madonna delle Grazie alle ore 8.15 con le lodi mattutine, alle ore 17,15 i vespri nella chiesa del monastero di Santa Veronica e alle 18 celebrazione nel Santuario della Madonna delle Grazie con la Corale Marietta Alboni e la Confraternita di Santo Spirito.