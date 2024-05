"C’è bisogno di personale nei servizi educativi comunali"

TERNI "Nell’ultimo Consiglio comunale dedicato al question time, è stato discusso un atto depositato dai gruppi Pd ed Innovare per Terni, con il quale chiedevamo di sapere se l’amministrazione intendesse prevedere nuovamente lo scorrimento delle graduatorie a tempo indeterminato per gli istruttori educativi, al fine di dare stabilità alla situazione del personale, rinforzare concretamente la dotazione organica e dare migliore copertura didattica alla popolazione scolastica dei servizi educativi comunali". Così il capogruppo Pd, Francesco Filipponi. "Ancora chiedevamo di sapere se fosse intenzione dell’amministrazione, solo in via residuale, dopo aver usato per sé le graduatorie in questione - continua – , cedere la parte eventualmente eccedente entro la scadenza. La Giunta comunale ha risposto che ritiene fondate le nostre richieste e verranno avviate verifiche per utilizzare le graduatorie, alla luce dell’approvazione delle manovre di bilancio. Più volte le sigle sindacali, ma anche i dirigenti hanno lanciato l’appello diretto a colmare la necessità di personale, ora è necessario rivedere concretamente il piano di fabbisogno del personale in tutte le direzioni interessate da carenze, utilizzando le graduatorie vigenti".