C’è anche la truffa delle benedizioni pasquali nei negozi

ORVIETO Una somma di denaro ad offerta in cambio della benedizione del negozio. E’ l’ennesima truffa nel centro storico da parte di una donna che è riuscita a farsi consegnare alcune somme di denaro dai titolari di alcuni negozi nei quali era entrata con un santino in mano, chiedendo dei soldi in cambio di una benedizione religiosa per il periodo pasquale. La donna, descritta come di mezza erà e con i capelli castani, avrebbe lasciato intendere di essere stata inviata da un parroco per organizzare le visite con relative benedizioni di Pasqua, La donna ha anche detto i soldi raccolti sarebbero stato utilizzati per iniziative di carità a favore dei bisognosi, ma il parroco di Sant’Andrea, don Luca Conticelli, si è visto costretto a mandare messaggi anche attraverso i social per fare sapere che la parrocchia è del tutto estranea all’iniziativa.