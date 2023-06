Cavalli in aiuto dell’inclusione nella scuola

MAGIONE – Consegnati gli attestati ai ragazzi e ragazze dell’Istituto "Ite" di Magione che hanno partecipato al progetto "Le mie abilità sono più forti della disabilità", tenutosi nel maneggio ’La Valle Incantata’, in località la Goga di Magione. Il tutto è nato dall’idea di due insegnanti di sostegno, Rossella Tanzanella e Claudia Volpi per promuovere l’inclusione in classe di un’alunna con disturbo dello spettro autistico, sviluppare competenze emotive e sociali negli alunni, attraverso la cura e la relazione con l’animale.

"Il progetto si è sviluppato in 4 incontri – spiegano – e l’interazione con i cavalli è stato lo strumento efficace per rompere l’isolamento di una alunna con scarse capacità di interazione sociale e difficoltà di comunicazione, costruendo un ponte attraverso il quale l’alunna è entrata spontaneamente in contatto con una realtà nuova e stimolante.L’intera classe e noi docenti referenti del progetto ci riteniamo soddisfatte per la realizzazione dello stesso e pensiamo già ad una eventuale prosecuzione per il nuovo anno scolastico".