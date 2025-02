Cavalcavia di Pantalla. Demolizione e ricostruzione

TODI – La prossima settimana, con ogni probabilità da martedì 18 febbraio, inizieranno i lavori per la demolizione e il rifacimento ‘ex novo’ del cavalcavia E45 di Pantalla, per il quale le prove di laboratorio sui materiali non hanno dato garanzie sufficienti. E con esso il ripristino strutturale di quello di Ripabianca. A renderlo noto è l’amministrazione comunale che preannuncia la pubblicazione di un’ordinanza.

Il cantiere comporterà più avanti la chiusura totale della viabilità sul cavalcavia con la necessità anche della chiusura totale durante le ore notturne della superstrada per consentire la demolizione della campata centrale. Le altre fasi prevedono la riduzione della sede stradale della E45 prima in direzione Roma e poi in direzione Perugia per iniziare in sicurezza gli interventi di scavo con relativa rimozione delle rispettive campate esterne.

Seguirà la realizzazione delle due spalle previa una fondazione su pali e dei muri d’ala di contenimento del rilevato. La chiusura della E45 sarà di nuovo necessaria in orario notturno per il posizionamento delle nuove travi in acciaio tipo Corten sugli appositi alloggi d’appoggio delle due spalle. Seguirà quindi la realizzazione di tutte le opere di finitura del nuovo cavalcavia - impermeabilizzazione, barriere di sicurezza, idraulica, cartellonistica stradale orizzontale e verticale - terminate le quali sarà possibile la riapertura della viabilità superiore sul nuovo cavalcavia.