"Cattivi odori Intervenga l’Arpa"

TERNI – Per la questione dei cattivi odori a Maratta il Comune interpella Asl e Arpa. "Abbiamo segnalato la situazione di lunga data, sostanzialmente irrisolta, originata dai miasmi di matrice apparentemente alimentare su Maratta, Sabbione e altre aree della Conca ternana, danneggiando famiglie, imprese, lavoratori e passanti – spiega l’assessore all’ambiente Mascia Aniello –. Arpa ha già risposto che ha a sua volta attivato Asl per partire con nuovi e sistematici controlli". "Da oltre quattro anni – si legge nella lettera inviata dall’amministrazione comunale a Arpa e Asl - le cronache cittadine parlano di odori nauseabondi provenienti da specifica attività ubicata a Maratta. Un fenomeno che si sta ripetendo anche in queste settimane e mesi. Gli effluvi stazionano a ogni ora del giorno e della notte su parte significativa dell’intera Conca, con un danno notevole a famiglie e imprese, senza considerare altre conseguenze sul piano dell’immagine generale di Terni e dell’Umbria, atteso che tali miasmi sono ben percepibili anche lungo il Rato. Prego pertanto Arpa e Asl di procedere con cortese urgenza a nuovi, sistematici e definitivi controlli di competenza, al fine di verificare la congruità di tali emissioni al rispetto delle normative in vigore; l’ossequio pieno e assoluto delle prescrizioni finora imposte; le condizioni di salubrità generale".