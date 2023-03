Catiuscia Marini non fu minacciata La Procura chiede l’archiviazione

Catiuscia Marini non ha subìto minacce per dimettersi quando è stata indagata nella vicenda della Concorsopoli umbra. O meglio, la Procura della Repubblica di Perugia, che ha delegato le indagini all’aliquota di polizia giudiziaria dei carabinieri, non ha evidenziato elementi a conferma di questa ipotesi. Così, l’ufficio guidato da Raffaele Cantone ha chiesto che l’indagine venga archiviata. Le indagini erano partite in seguito a un articolo di giornale relativo alla fuga di notizie sull’archiviazione del caso Loggia Ungheria, ovvero l’esistenza di un gruppo di persone, segretamente associate, che sarebbero state in grado di condizionare le nomine di magistrati e per incarichi pubblichi. Nell’indagine per la fuga di notizie, a carico di un cancelliere della Procura di Perugia, sarebbero figurati anche messaggi di quest’ultimo con l’allora presidente Marini (foto). Messaggi nei quali veniva invitata a non cedere il passo e non dimettersi dal suo incarico. Il quadro che emergeva dagli accertamenti era quello di una pressione esercitata su Marini che avrebbe travalicato il semplice aspetto politico, diventando minaccia. L’ex presidente sarebbe stata anche esortata a mollare il suo incarico per evitare di essere arrestata. Ipotizzando una notizia di reato, riferisce la Procura, è stata aperta un’indagine nel corso della quale, prima di tutto, è stata sentita la stessa ex presidente, dimessasi nel 2019 dopo essere risultata indagata nel procedimento per il quale è in corso il processo. Marini, riferisce ancora la Procura, aveva sostanzialmente confermato di aver avuto pressioni da parte di esponenti di primo piano del Pd, che le avrebbero anche prospettato evoluzioni negative della sua situazione giudiziaria, dimostrando di essere a conoscenza di ulteriori elementi su quell’inchiesta, ricevuti da chi se ne occupava. Dopo aver acquisito anche tutte le dichiarazioni di Marini in relazione alle indagini su concorsopoli e nel corso del processo, gli investigatori hanno sentito diversi esponenti politici regionali, che avrebbero potuto confermare le tesi dell’accusa. Ma così non è stato. Pur confermando le pressioni subite per le dimissioni, sottolinea Cantone, queste si sono rivelate essere solo sul piano politico, nessun riscontro su minacce anche solo velate. Da qui la richiesta di archiviazione del procedimento, che vedeva due persone iscritte nel registro degli indagati, su cui dovrà esprimersi il gip.