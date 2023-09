Castiglione Futura: "Informazione accoglienza e promozione"

Castiglione Futura (la rete civica che si prepara in vista delle prossime amministrative) presenta una proposta per il programma elettorale del 2024 sul tema del turismo e tre cardini: informazione, accoglienza e promozione. "L’informazione deve essere completa e facilmente accessibile: quando un turista sceglie Castiglione del Lago e il Trasimeno, deve poter trovare un’unica piattaforma online che fornisca risposte chiare e dettagliate alle domande sopra elencate", il primo punto. "Per quanto la promozione è fondamentale sviluppare una strategia articolata che valorizzi queste diversità e si rivolga a organizzazioni, club e centri culturali in tutto il mondo, coinvolgendo passioni ed interessi diversi, come il trekking, il ciclismo, la natura e l’arte. Inoltre, dobbiamo collaborare con le regioni confinanti". Terzo punto l’accoglienza, "pianificando attivamente lo scambio culturale tra i suoi abitanti e i visitatori".