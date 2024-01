Castiglione e Corciano ’plastic free’: "Noi, all’avanguardia in Italia"

Castiglione del Lago e Corciano figurano tra le 111 amministrazioni locali italiane che hanno ottenuto il riconoscimento di “Comune Plastic Free”. I criteri dei quali la Commissione giudicatrice interna ha tenuto conto per l’assegnazione sono stati: lotta agli abbandoni illeciti, sensibilizzazione sul territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus. La ’Tartaruga’, immagine del premio, verrà consegnata alle amministrazioni comunali il 9 marzo al Teatro Carcano, a Milano. A Castiglione del Lago e, più in generale, al Trasimeno si sono tenute 7 giornate di raccolta con la rimozione di 1.765 chilogrammi di plastica e rifiuti, compresa la “Raccolta mozziconi“, ovvero delle cicche di sigaretta che si è svolta sia nel centro di Castiglione che sulle sponde del Trasimeno.

Per quanto riguarda Corciano c’è grande soddisfazione: "Questo riconoscimento è particolarmente significativo per il Comune – il commento del sindaco Lorenzo Pierotti – soprattutto nella fase in cui ci apprestiamo a rendere ancora più efficace il sistema delle reti di collaborazione con i cittadini, associazioni ed altri soggetti, molti dei quali legati al mondo del volontariato. La partecipazione è un nostro obiettivo fisso". Una riflessione condivisa dall’assessore all’ambiente Giordana Tomassini che aggiunge: "Il riconoscimento è il segnale concreto del fatto che, a meno di un anno dal nostro insediamento al governo della città, i nostri impegni cominciano a diventare concreti e visibili, anche a livello nazionale. Un Comune plastic free è un Comune attento non solo all’ambiente, ma anche al decoro e alla pulizia. E questi sono tre tra i nostri obiettivi principali. Su questi temi ogni passaggio è importante: dalla progettualità, alle azioni concrete, alla collaborazione salda e duratura con tutti i cittadini".