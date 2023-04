Castiglione: bufera Tari "E’ una caccia ai cittadini"

"La richiesta di arretrati, calcolati sulla superficie calpestabile e non più su quella catastale, è stata una scelta politica della giunta Burico e non un dovere di legge". Esordisce così l’opposizione all’indomani del consiglio comunale aperto alla cittadinanza sul tema "caldo" della Tari. "Questo accertamento non è stata una scelta amministrativa, ma un obbligo di legge – ribatte il Comune – in quanto la tassa Tari dal 2014 mette a ruolo superfici che la Tarsu non considerava calpestabili. Non accertare il pregresso è per le amministrazioni un danno erariale e non era più possibile procrastinare l’avvio di tale accertamento. Va precisato che il Comune ha solo il ruolo di esattore, perché deve corrispondere il totale del servizio al gestore, compresa l’evasione".

I fatti riguardano le notifiche di atti da parte dell’amministrazione comunale, contenenti la pretesa di pagamento degli arretrati sulla Tari per gli anni 20172018. Per Fratelli d’Italia, Lega e Consigliere civico Brancaleoni "in assenza di una direttiva dell’Agenzia delle Entrate che obbliga in tal senso, il Comune poteva applicare quel parametro, ma non era costretto a farlo. E quindi quella che poteva essere un’operazione di politica partecipata con il coinvolgimento della cittadinanza si è trasformata in una caccia al contribuente castiglionese". Le opposizioni hanno depositato una mozione da discutersi in un urgente Consiglio Comunale per istituire un tavolo di concertazione con i tecnici e le parti sociali interessate al fine di stoppare il recupero degli arretrati e ottenere l’applicazione del parametro della superficie catastale in luogo di quella calpestabile senza gli arretrati. Alcuni cittadini starebbero invece valutando l’ipotesi di una class-action.