Castel Viscardo città dei libri La ’biblioteca diffusa’ parte dagli studi medici

Castel Viscardo diventa la città dei libri. Per iniziativa del Comune, guidato dal sindaco Daniele Longaroni (foto),saranno realizzate una serie di piccole biblioteche collocate in apposite e postazioni. Sulla scia del primo punto bookcrossing installato con la panchina dedicata ad Andrea Camilleri nel parco del Pinaro, ne nasceranno degli altri in luoghi solitamente non destinati alla lettura, ma abitualmente frequentati.

Nell’ottica della lettura intesa come attività che contribuisce al benessere dell’individuo e della comunità, la "biblioteca diffusa" partirà da ambulatori medici e pediatrici del territorio comunale, grazie alla disponibilità dei professionisti che hanno abbracciato l’iniziativa e che accoglieranno delle postazioni per il bookcrossing; l’ambulatorio medico di Mauro Urbani e Patrizio Migliola, l’ambulatorio pediatrico di Ciro Manno a Monterubiaglio e l’ Alfina Massofisioterapica di Francesco Bedini. Altri sono in cantiere e il Comune e la biblioteca comunale si mettono a disposizione di tutti coloro che vorranno aderire al progetto e ospitare dei punti bookcrossing.

Le bookbox sono state realizzate con materiale di recupero dai bambini della biblioteca ragazzi.

L’obiettivo è creare, quindi, una rete di punti di raccolta dei libri in diverse località, dove le persone possono prendere in prestito un libro gratuitamente o lasciare un libro che desiderano condividere con gli altri.

Questo sistema di condivisione promuove la circolazione dei libri e offre un’opportunità di lettura accessibile a tutti.

l Comune di Castel Viscardo, , Città che Legge dal 2020, ha da anni individuato nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta a livello locale e sul territorio comunale, quale risorsa principale per fare e sentirsi parte di una comunità viva.

Cla.Lat.