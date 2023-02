Martedì i funerali del 'mister dei miracoli' Ilario Castagner

Perugia, 19 febbraio 2023 - Saranno celebrati martedì 21 a Perugia i funerali di Ilario Castagner, l'allenatore del «Perugia dei miracoli» scomparso sabato 18 all'età di 82 anni. La cerimonia si svolgerà alle 15,30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Ferro di Cavallo.

Nel manifesto funebre le famiglia ha voluto lo stemma rosso del Perugia calcio con il grifone al centro, proprio sotto al nome di Ilario Castagner.

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa del tecnico anche quello di Nicola Alemanno, sindaco di Norcia dove spesso il Perugia fu in ritiro. «Ilario Castagner era un amico di Norcia - sottolinea -, di cui fu nominato cittadino onorario. Ha contribuito a fare del nostro paese quella cittadella dello sport, divenuta poi sede ambita di ritiri sportivi sin dagli anni '70, luogo in cui le società potevano prepararsi alla stagione agonistica in un clima ideale e anche favorevole dal punto di vista 'scaramantico'. Anche noi piangiamo la scomparsa di un grande uomo di sport e ci stringiamo con profondo affetto alla sua famiglia».

Il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini: "Ricordo Castagner come un galantuomo, un uomo perbene, mai sopra le righe. Sono stato a Perugia qualche mese prima di trasferirmi qui a Cremona, con Regno siamo stati tutta la settimana con Novellino, abbiamo parlato anche di lui. L'ho incrociato qualche volta e lo ricordo come una persona garbata, intelligente, perbene, molto competente".