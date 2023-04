Cassero, variante bloccata Lavori fermi da un mese

I lavori per la variante del Cassero sono fermi da un mese a causa del ritrovamento, durante gli scavi, di un antico ponte in pietra e mattoni sulla cui epoca sono in corso accertamenti tecnici e storici. Si torna a parlare di questo caso domani nel consiglio comunale, con inizio alle 18, quando l’assessore Riccardo Carletti riferirà lo stato delle cose. Sono infatti in corso le verifiche sul ponte da parte dei tecnici comunali e in particolare degli esperti della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria.

Il ritrovamento del manufatto in pietra e mattoni era emerso durante le opere di sbancamento per la costruzione della futura variante. Il ponte era seppellito sotto strati di terreno accumulati nel tempo ed era nascosto da alberi e vegetazione che sono stati rimossi. L’area dello scavo è attualmente delimitata e il cantiere fermo. Il Comune ha affidato sin da subito a tecnici ed esperti l’incarico di monitorare il ponte e sorvegliare il luogo della scoperta per prevenire danneggiamenti anche per eventuali e ulteriori ritrovamenti di interesse culturale. Della Variante del Cassero, dello stop ai lavori e del ritrovamento del ponte "di probabile epoca medievale" situato tra l’area del parcheggio Collesi e quella dell’Ansa del Tevere, si era già parlato nel corso del consiglio comunale del 29 marzo.

L’assessore Carletti, in un ampio intervento, aveva riferito sullo stato del cantiere in risposta a un’interrogazione dei consiglieri Leveque, Rossi, Lignani Marchesani. I lavori erano partiti a fine febbraio ed erano stati già protagonisti di un’altra vicenda: il sequestro preventivo da parte dei carabinieri forestali di una parte dell’area (privata) che sarebbe stata indirettamente inserita nel cantiere. Ad inizio febbraio l’amministrazione comunale aveva consegnato alla ditta incaricata (Moscariello Costruzioni di Melfi -Potenza) i lavori per la realizzazione della Variante del Cassero: si tratta di un investimento con fondi europei da un milione e 400mila euro, cofinanziato dalla municipalità tifernate per 400mila euro nell’ambito della programmazione di Agenda Urbana.

Il cantiere (fine lavori prevista entro il 2024) prevede la realizzazione di una rotatoria tra la discesa di via Antimo Marchesani e il parcheggio di piazzale Ferri, da cui partirà un tratto stradale alternativo che bypasserà l’attuale strettoia sotto il bastione, aggirando le case collocate nell’area e ricongiungendosi alla strada esistente all’altezza del parcheggio Raniero Collesi. I tempi, al momento, restano però incerti.