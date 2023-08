Cassero, nodo-cavaliere "Per Innocenzi attendiamo la decisione definitiva"

"Siamo in attesa della decisione definitiva. Senza comunicazioni in merito, non abbiamo modo di decidere". Il priore del Cassero, Fabio Serafini, aspetta e studia le mosse in vista della Giostra della Rivincita. La Commissione Giustizia e disciplina dell’Ente ha fermato il suo cavaliere, Luca Innocenzi, fino al 14 settembre, in seguito alla rissa di giugno scorso. Il problema è che il 17 si disputerà la Quintana e il Rione si ritrova in bilico. "Accetteremmo qualsiasi decisione – dice Serafini – di certo questa incertezza ci paralizza". Il tema è se procedere ad una sostituzione, puntando magari su un cavaliere del Master oppure aspettare. Intanto però il calendario delle prove scorre. Il 12 il Cassero non si è presentato alla sessione di prove libere. Ce ne sarà un’altra il 19 e poi quelle ufficiali sono previste il 2 settembre, alle 16. L’obiettivo e l’auspicio è arrivare al 2 con una decisione e un cavaliere da presentare. I tempi tecnici per la decisione della Commissione ci sarebbero. I termini per acquisire i documenti istruttori sono scaduti ieri. Dieci giorni e poi ogni giornata potrebbe essere buona per una decisione definitiva. Se dunque la situazione di Innocenzi sembra ancora appesa ad un filo, quella degli altri cavalieri infortunati sembra rimettersi in carreggiata. Escluso Gubbini, la cui ripresa sarà lunga, Pierluigi Chicchini ha ricominciato a montare a cavallo. Il Croce Bianca porterà in campo il suo Fedele. "Non stiamo valutando nessuna altra strada", spiega il priore Andrea Ponti. È già tornato in sella anche Nicholas Lionetti, il giovane faentino caduto durante l’ultima giostra di Ascoli e a Foligno per il Rione Pugilli. "Nicholas sta bene, è in ripresa e si sta allenando per correre le tre giostre che lo aspettano", spiega il priore Mauro Paris.

Alessandro Orfei